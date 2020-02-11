مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لا تستجيبوا لاستفزازات القطريين.. وانسوا الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من لاعبيه عدم الاستجابة لأي استفزازات من الجانب القطري في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، كما طالب اللاعبين بنسيان السوبر المحلي مؤقتًا أمام الأهلي

وسيواجه الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي على ملعب ثاني بن جاسم.

وقال منصور للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة.

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وأضاف رئيس الزمالك : "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب."

وأكمل: "هذه بطولة لم يتمكن الزمالك من الفوز بها منذ فترة طويلة، وسيذكر التاريخ أنكم تمكنتم من الفوز بها بعد فترة طويلة من الغياب لذلك أطلب منكم أن تبذلوا قصارى الجهد من أجل اسعاد الجماهير."

واختتم منصور رسائله للاعبيه : "انسوا مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، يجب أن يكون كامل التركيز على مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي."

ومن المقرر أن يواجه الزمالك حامل لقب كأس مصر نظيره الأهلي حامل لقب الدوري في بطولة السوبر المصري والمقرر لها يوم 20 فبراير في أبوظبي.