اتحاد الكرة يكشف سر عقوبة سيد عبدالحفيظ بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، سبب عقوبة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بعد أزمة لقاء الفريق الأحمر أمام بيراميدز الأخيرة في الدوري. الأخيرة في الدوري. قالت المصادر: "عقوبة عبدالحفيظ جاءت مضاعفة لعقوبة التوبيخ التي صدرت ضده من لجنة الانضباط عقب انتقاده للحكام بعد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري الماضية في الدوري"، وواصل: "حصول عبدالحفيظ على إنذار فقط لا يستوجب عقوبته، لكن تم مضاعفة عقوبته السابقة لتصبح من توبيخ إلى إيقاف وغرامة مالية". انتقاده للحكام بعد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري الماضية في الدوري"، وواصل: "حصول عبدالحفيظ على إنذار فقط لا يستوجب عقوبته، لكن تم مضاعفة عقوبته السابقة لتصبح من توبيخ إلى إيقاف وغرامة مالية".

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