بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة النصر لفريق السد في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بإدارة من الحكم الاسترالي “كريستوفر جيمس”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، على استاد “الملك فهد الدولي” بمدينة الرياض.

يستقبل النصر السعودي نظيره السد القطري في مواجهة قوية ومثيرة في منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا، وسيسعى الفريق المضيف إلى استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات، بعدما تراجعت نتائجة الفترة الماضية وخسارته صدارة الدوري السعودي لصالح جاره “الهلال” بعد تعادله في اخر مبارتين خاضهم الفريق.

ويريد العالمي رد اعتباره من السد الذي أقصاه من الدور ربع النهائي الموسم الماضي حيث فاز عليه ذهابًا بنتيجة (2-1) وخسر بنتيجة (1-3) إيابًا ليودع البطولة.

وسيغيب عن النصر كل من “مايكون بيريرا وبيتروس وأحمد موسى” بسبب عدم قيدهم في القائمة الآسيوية، بالإضافة إلى “عمر هوساوي” بسبب الإصابة.

ومن المقرر ان يعول “روي فيتوريا” على خدمات المهاجم المغربي “عبدالرزاق حمدالله” في الخط الأمامى لتمزيق شباك السد، بالإضافة إلى مواطنه “نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو“.

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ومن جانبه يدخل السد القطري المباراة بمعنويات عالية لما يقدمه الفريق من اداء جيد ونتائج رائعة في الفترة الماضية، حيث حقق الفوز في 4 مباريات على التوالي في مسابقة الدوري، وتأهل إلى دور ربع النهائي لبطولة “كأس أمير قطر” بعد فوزه على “الخريطيات” بنتيجة (3-1).

ويفتقد عيال الذيب جهود كل من “سالم الهاجري” بسبب الإصابة التي لحقت المباراة الاخيرة بقطع في وتر إكيليس وأجرى عملية جراحية وسيغيب لفترة طويلة، وغياب الظهير الأيسر “عبدالكريم حسن” للإيقاف، ويغيب أيضًا المهاجم الجديد المكسيكي “فابيان” لعدم تسجيله بالقائمة الآسيوية.

وسيكون اعتماد الإسباني “تشافي هيرنانديز” المدير الفني للفريق على المهاجم الجزائري القناص “بغداد بونجاح” والإسباني “جابي فرنانديز”، إلى جانب النجوم القطريين وفي مقدمتهم “أكرم عفيف” أفضل لاعب في آسيا 2019 وأحد الأوراق الرابحة، و”حسن الهيدوس” قائد الفريق.

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النصر – السد

???? ملعب الملك فهد الدولي (الرياض – السعودية)

???? دوري أبطال آسيا (الجولة الأولى-المجموعة الرابعة)

⌚ لم تبدأ بعد .. (الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش)