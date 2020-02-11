رياضة | مدرب سان جيرمان السابق يفجر مفاجأة بشأن ريمونتادا برشلونة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب سان جيرمان السابق يفجر مفاجأة بشأن ريمونتادا برشلونة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، مفاجأة بشأن المباراة التاريخية للباريسيين أمام برشلونة في دوري أبطال أرووبا.

وقال أوناي إيمري في تصريحات له اليوم: "ضد برشلونة، تم إقصاؤنا بسبب عدم تواجد تقنية الفيديو VAR، لقد خسرنا اللقاء بفضل الأخطاء التحكيمية الواضحة".

وتابع: "في السنة الموالية ضد ريال مدريد، خسرنا ضد فريقٍ عظيمٍ صنع التاريخ في أوروبا بتتويجه 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا".

وكان أرسنال الإنجليزي أقال أوناي إيمري من تدريبه قبل عدة أسابيع وعين ميكيل أرتيتا بدلا منه بسبب سوء النتائج في الآونة الأخيرة.