رياضة | الرجاء يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، ضربة موجعة قبل موقعة الإسماعيلي المنتظرة، في إطار منافسات البطولة العربية.

وكشف نادي الرجاء، عن غياب صانع ألعابه وهداف الفريق محسن متولي أمام الإسماعيلي، كما يغيب عن مباراة الكلاسيكو المغربي.

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وأكد نادي الرجاء، على استعادة جمال السلامي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، لخدمات نجمه عبدالله الحفيظي خلال الفترة المقبلة، بينما سيغيب محسن متولي عن مواجهة الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب والمقرر إقامته الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع نظيره الرجاء، الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قد سقط في فخ الخسارة أمام نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.