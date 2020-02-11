رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020، أبرزها مباراة النصر ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا، ومباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

المقاولون العرب ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"

العين ضد سباهان أصفهان، تقام المباراة في تمام 4:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

الشارقة ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

الدحيل ضد بيروزي، تقام المباراة في تمام 5:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

النصر ضد السد القطري، تقام المباراة في تمام 5:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.