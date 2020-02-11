رياضة | مانشستر يونايتد يستهدف مدافع فيرونا الإيطالي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستهدف مدافع فيرونا الإيطالي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، عن خطة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في استهداف اللاعب الألباني الشاب ماراش كومبولا نجم دفاع فيرونا الإيطالي لضمه لصفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشيستر يونايتد ويضع كومبولا على رأس أولوياته في الصيف وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن إدارة فريق مانشستر يونايتد تضع التعاقد مع كومبولا البالغ من العمر 20 على رأس خيارات اليونايتد في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة. Advertisements

مراكز يجيدها كومبولا داخل المستطيل الأخضر ويجيد اللاعب الألباني الشاب ماراش كومبولا اللعب في قلب الدفاع، أو لاعب إرتكاز دفاعي في خط الوسط، حيث شارك في 18 مباراة مع فيرونا في هذا الموسم من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.