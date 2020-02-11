رياضة | البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

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كشفت مصادر مقربة من المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام البدري، عن نيته تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، في وجه عشاق كرة القدم المصرية.

وأشارت المصادر، أن البدري يفكر في ضم صانع ألعاب لاريسا اليوناني عمرو وردة، في معسكر الفراعنة المزمع إقامته في مارس المقبل.

وسيقوم البدري بعرض الأمر على رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني، وذلك لإبداء الرأي حول مسألة عودة وردة مرة أخرى لمنتخب مصر. Advertisements

وقام البدري بمتابعة آداء اللاعب مع فريقه لاريسا اليوناني، وكشفت التقارير أن البدري فكر في ضمه لحاجته لأسماء جديدة في مركز صانع الألعاب.

وسبق للبدري الإشراف على تدريب وردة، أثناء توليه مهمة تدريب منتخب مصر الأوليمبي عام 2014.

يذكر أن وردة أصبح خارج حسابات منتخب مصر، منذ أزمته الشهيرة أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، والتي أقيمت في مصر في صيف العام المنصرم.