شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقرر سفر باهر المحمدى لألمانيا للعلاج من التهابات الحوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، سفر باهر المحمدى قائد الدراويش لألمانيا بعد معاناته من التهابات حادة فى الحوض ، ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة العربية على استاد الاسماعيلية بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

واستغل المحمدى غيابه عن اللقاء للإيقاف للسفر لألمانيا لعلاج إصابته وتحديد موعد ظهوره فى المباريات بشكل رسمى مع الدراويش فى الفترة المقبلة .

وكان الرجاء البيضاوي المغربي، قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه فاز في مباراة الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض، ليلتقى الإسماعيلي فى نصف نهائي البطولة العربية.

ومن جانبه قال ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى، إن فريقه لايستحق الخسارة بتلك الطريقة أمام الزمالك خلال المباراة التى اقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضى ، ضمن منافسات دور الــ17 بمسابقة الدورى الممتاز.

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وأضاف جوميز :"الفريق قدم مباراة جيد خاصة بالشوط الأول ، تأثرنا بكل شك بخروج غياب عماد حمدى الاضطرارى بجانب طرد بيومى".

وتابع :"أشعر بإحباط كبير بعدما آلت إليه نتيجة المباراة ،علينا أن نستمر بكل اصرار وتحفز نحو تصويب الأخطاء التى وقعنا فيها"، قائلا: "فى رأيى أن ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا غير صحيحة".

وأكمل مدرب الإسماعيلى :"سنغلق تلك الصفحة سريعا ، وسنبدأ الاستعداد للارتباطات المقبلة على الصعيد المحلى والعربى".