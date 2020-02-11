شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا وديا استعدادا للقاء نادي مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، مواجهة سيراميكا كليوباترا ودياً غداً الأربعاء على استاد المصانع الحربية استعداداً لمباراة نادى مصر والمقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، أحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار" حيث أشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

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بعيداً عما سبق ، عبّر مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربى عن حزنه لضياع نقطتين أمام المقاصة قائلا أن معظم أندية الدوري الممتاز مهددة بالدخول في دوامة الهبوط في ظل تقارب النقاط ، واستثنى المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، 4 أندية فقط، وأشار إلى أنهم بعيدين عن خطر الدخول في منطقة الهبوط، وهم الأهلي والمقاولون والزمالك وبيراميدز.

وشدد "مختار" على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التي ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دور ثانٍ بالكامل، أي سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوي 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر في بطولة الدوري.

وأثنى "مختار" على الأداء الذي يقدمه أحمد شديد قناوي، الذي انفرد بالرقم القياسي باللعب في 120 مباراة متتالية في بطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربي ضد مصر المقاصة.

ونجح "قناوي" في تحطيم رقم حسن الشاذلي، الذي لعب 119 مباراة متتالية في المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.

وأكد المدير الفني للإنتاج الحربي أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر في التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التي حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي.