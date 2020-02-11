الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد للرجاء المغربى فى البطولة العربية

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وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلي كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية، بينما أحرز هدف الإسماعيلي باهر المحمدي من ركلة جزاء.
وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض ، وأحرز سامي فريوي هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.
وتأهل الرجاء وفقًا لهذه النتيجة من أجل مواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة ، ويقام لقاء الذهاب في الإسماعيلي يوم 16 فبراير الجاري، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الرجاء في 15 مارس القادم.
وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف.
ويُعد فوز الزمالك على الإسماعيلى هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.
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