محمد صلاح يزيح ميسي من عرش الكرة العالمية ويصبح أغلى لاعب في العالم

نجح النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في التفوق على عدد من اللاعبين، أبرزهم الأرجنتيني لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ونشر موقع الإحصاءات الشهير "ترانسفيرماركت" قائمة لأغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.

واحتل محمد صلاح صدارة القائمة بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسي ثانياً برصيد 140 مليون يورو.

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ونجح صلاح في التفوق على لاعبين آخرين، مثل نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز الذي جاء في المركز التاسع بقيمة بلغت 60 مليون يورو.

كما تفوق الفرعون المصري على لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو الذي احتل المركز الثالث برصيد 120 مليون يورو، بينما جاء برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي رابعاً برصيد بلغ 100 مليون يورو.

ومؤخراً، ُرزق محمد صلاح بمولودته الثانية؛ وهو الأمر الذي منع "مو" من السفر خارج إنجلترا خلال فترة الإجازة التي حصل عليها زملاؤه في ليفربول.

ووضعت زوجة لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مولودة أنثي ثانية بعد مكة الابنة الكبرى للملك المصري.

وكان صلاح قد قرر تسمية مولودته بإسم "كيان"، وذلك بعدما اقترحت "مكة"، ابنته الكبرى، تسمية شقيقتها بإسم "روز".