«مش عاوز أزعل الجمهور مني بس دي الحقيقة».. مؤمن زكريا يكشف تفاصيل جديدة بشأن مرضه: «الأهلي تجاهلني ومحدش دعمني غير تركي آل الشيخ»

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة المرض الذي يعاني منه والحالة النفسية التي يمر بها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية "صدى البلد"، نفى مؤمن زكريا كل ماتردد حول تفاصيل خلال الفترة الماضية بشأن تفاصيل علاجه وتلقيه أدوية بمبالغ خيالية، مشيرأً إلى أنه لا زال يتحدث مع الأطباء للكشف عن سبب الحالة النفسية التي يمر بها حالياً.

ووجه زكريا الشكر لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، تركي آل الشيخ، لمساندته له مالياً ومعنوياً من أجل علاجه.

وأكد مؤمن زكريا أن الأهلي لا يعلم أي شيء بشأن سفره إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج، مؤكداً أن هناك تجاهل كبير من مسئولي القلعة الحمراء تجاهه، مشيراً إلى أن الفريق لم يدعمه سواء مادياً أو معنوياً خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "أنا قدمت كتير للنادي الأهلي وكنت مستني أشوف دعم مادي أو معنوي بحجم اللي عملته، أنا مش عاوز أزعل جماهير الأهلي مني، بس لم أر الدعم المستحق من الفريق".

وقال زكريا: "كان من المفترض أن يتحدثوا معي ولكنني لا أريد الحديث عن هذه الأمور كي لا أُحزن الجماهير".

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وعن حضوره مباراة الأهلي والنجم الساحلي، قال مؤمن زكريا إنه كان من أجل دعم الفريق واللاعبين الذين كانوا بحاجة لدعم كل الجماهير واللاعبين لهم، مؤكداً: "أنا عمري ما أتأخر على الفريق لما يحتاج مني أدعمه أو أكون متواجد".

ورفض لاعب الأهلي التعليق على الأنباء التي تتحدث عن تخصيص مبلغ مالي له من وزارة الشباب والرياضة من القلعة الحمراء.

وعن مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأعلي والزمالك في الإمارات، قال زكريا إن المباراة صعبة للغاية ولا أحد يستطيع التنبؤ ببطل السوبر.

وأوضح أن الأهلي أمامه لقاءات صعبة خلال الفترة المقبلة سواء السوبر أو مواجهة صن داونز في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، متمنياً التوفيق لفريقه في المباراتين.

وناشد مؤمن زكريا جماهير الأهلي ومصر كلها بالدعاء له خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يمر بمرحلة صعبة في حياته.

وقال لاعب الأهلي: "ادعولي بالشفاء أنتوا الحاجة الوحيدة اللي بتساندني دلوقتي، وخصوصاً جمهور الأهلي، وإن شاء الله في أقرب فرصة أكون متواجد معاهم".