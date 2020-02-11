شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل مناقشة طلب الـ7 ملايين جنيه لمصطفى محمد بسبب شهر البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو الزمالك والجهاز الفني للفريق، اللاعبين، إنه لا حديث الآن يعلو فوق صوت السوبر الأفريقى ولا يوجد أي أمر سيتم النظر إليه سوى السعى نحو تحقيق لقب تلك البطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2003 لذا أغلق الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي جميع الملفات والتي كان من بينها طلب أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بشأن حصول اللاعب على 7 ملايين جنيه في الموسم لتعديل عقده حيث سيتم بحث تلك المسألة داخل قلعة ميت عقبة نهاية الموسم، خاصة أنه قد يتم الموافقة على رحيله في الصيف حال تلقيه عرض احتراف خارجي بمقابل مالي يزيد على 100 مليون جنيه مصري.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الزمالك، اليوم، الثلاثاء، إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لخوض الزمالك مواجهة الترجى التونسى، في المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى التي يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقي وكذلك المحلى حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الإثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتي، في السوبر المصري، لذا فضل باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الأفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة التي تشهد عددًا كبيرًا من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات خلال الشهر الجارى حيث يرتبط الأبيض عقب لقاء السوبر الأفريقى بمواجهة مع الأهلى، يوم 20 من شهر فبراير الجارى، فى بطولة السوبر المصرى بالإمارات.