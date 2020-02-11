شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «تركي يساند مؤمن» يتصدر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج «تركي يساند مؤمن» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب تصريحات إعلامية للاعب الأهلي الذي يعاني من التهاب في الأعصاب، مساء الاثنين، تحدث خلالها عن مساندة رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية له وتكفله بعلاجه.
وغرد الآلاف من رواد الموقع على الهاشتاج، مؤكدين أن الدور الذي يقوم به «آل الشيخ»، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، دلالة على العلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية على كافة الأصعدة.
وقال المشاركون إن «آل الشيخ» تصرف «من منطلق مسؤولياته كمحب لمصر بشكل عام وللنادي الأهلي بشكل خاص»، مشيدين بتصرفه الداعم للاعب، بالتزامن مع خضوع «آل الشيخ» لعملية جراحية.
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