شكرا لقرائتكم كارتيرون يحسم عودة حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى في مواجهة الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول عودة حازم إمام، لقيادة الجبهة اليمنى في المواجهة القادمة مع الترجى التونسى، فى اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة القادمة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.

ودفع كارتيرون بالصاعد أحمد عيد في التشكيل الأساسى للفريق في المباراة الماضية مع الإسماعيلى، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليغلق الفريق الأبيض صفحة الدورى وهو في المركز الثالث برصيد 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

وجاء الدفع بأحمد عيد من أجل إراحة حازم إمام وتجهيزه بأفضل صورة لمباراة الترجى كما حرص باتريس كارتيرون على الحديث مع لاعبى الزمالك حول اللقاء الأخير أمام الإسماعيلى، في الجولة الـ17 من منافسات الدورى، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة الترجى التونسى، حيث تم التشديد على ضرورة تنفيذ الأدوار الدفاعية والهجومية بنفس المُعدلات خاصة جناحى الفريق لمساعدة ظهيرى الجنب في الدفاع، ضمن التحضيرات لمواجهة الترجى.

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ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسؤولو الفريق الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الإفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003 وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال إفريقيا ذهابا وإياباً، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.