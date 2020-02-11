شكرا لقرائتكم الزمالك يغلق كل الملفات العالقة لحين عبور عقبة السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسؤولو الزمالك والجهاز الفني للفريق، اللاعبين، إنه لا حديث الآن يعلو فوق صوت السوبر الإفريقى ولا يوجد أي أمر سيتم النظر إليه سوى السعي نحو تحقيق لقب تلك البطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2003 لذا أغلق الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى جميع الملفات والتي كان من بينها طلب أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بشأن حصول اللاعب على 7 مليون جنيه في الموسم لتعديل عقده حيث سيتم بحث تلك المسألة داخل قلعة ميت عقبة نهاية الموسم، خاصة إنه قد يتم الموافقة على رحيله في الصيف حال تلقيه عرض احتراف خارجى بمقابل مالى يزيد عن 100 مليون جنيه مصري.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الزمالك، اليوم، الثلاثاء، إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعداداً لخوض الزمالك مواجهة الترجى التونسى، في المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبلة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى التي يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال إفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الإفريقي وكذلك المحلى حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الإثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى، لذا فضل باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الإفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة القادمة التي تشهد عدد كبير من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات خلال الشهر الجارى حيث يرتبط الأبيض عقب لقاء السوبر الإفريقى بمواجهة مع الأهلى، يوم 20 من شهر فبراير الجارى، فى بطولة السوبر المصرى بالإمارات.