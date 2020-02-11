شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج بيراميدز في مواجهة الجريحين بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.
وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على وصافة المسابقة في ظل الصراع النارى مع الزمالك وبيراميدز ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بيراميدز مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".
في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لإقتحام المربع الذهبى مجدداً، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاولون مكون من: "المهدي سليمان ، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي، عبد الله السعيد، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق، إسلام عيسي، جون أنطوي".
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