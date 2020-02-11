شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يشارك بدورة دبى فى مارس ودعوة البرازيل والأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى دورة ودية دولية فى دبى خلال فترة التجمع الدولى فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

وتشهد دورة دبي مخاطبة دول الأرجنتين والبرازيل للمشاركة في البطولة الودية في مارس المقبل استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي لمتابعة اللقاء ومشاهدة لاعبي القطبين عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 فى المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

ونفدت التذاكر الخاصة بالنادي الأهلي في مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك على الانتهاء أيضًا وذلك قبل 12 يوما من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

Advertisements

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري بالإمارات، وشهدت التذاكر إقبال كبير منذ بدء طرحها وجاءت أسعارها كالتالي :vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا، ودرجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات ودرجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا وفئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا و فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا و فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا.

وقرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.

وأكد المصرى خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، أن مدرب فريقه بيتسو موسيمانى حال عُرض عليه تدريب النادى الأهلى لن يرفض، ولكن إلى الآن الأهلى لم يفاوض موسيمانى المدير الفنى لصن داونز، كما يتردد الآن، وفى حال العرض أعتقد أن موسيمانى لن يرفض" .