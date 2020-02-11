بث مباشر | مشاهدة مباراة العين وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين وسباهان اصفهان في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق “عامر الخوذيري”، ستنطلق في تمام الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، 16:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت الإمارات، على ستاد “ هزاع بن زايد” بمدينة العين.

يستهل فريق العين الإماراتي مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة سباهان اصفهان الإيراني في ملعبه ووسط جماهيره، وعينه على تحقيق الفوز والحصول على اول ثلاث نقاط.

ويدخل سفير الإمارات المباراة وهو في وضع سئ محليًا، حيث تعادل الفريق في اخر مواجهة امام “الشارقة” بنتيجة (1-1)، ويقبع في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 38 نقطة.

على الجانب الآخر سيسعى فريق “سباهان اصفهان” إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من ملعب “هزاع بن زايد”، من اجل مصالحة جماهيره الغاضبة على اداء الفريق في الفترة الماضية حيث حقق فوز وحيد في اخر 4 مباريات في الدوري الإيراني.

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ويحتل “سباهان اصفهان” المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 36 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل مثلها وخسر في مناسبة واحدة.

وتاريخيًا لم يسبق لفريق سباهان اصفهان تحقيق الفوز على العين، حيث التقى الفريقان في 6 مناسبات سابقة كانت الغلبة فيهم للفريق الإماراتي بـ3 انتصارات فيما انتهت البقية بالتعادل، اخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في عام 2010، وانتصر فيها العين بنتيجة (2-0).

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العين – سباهان اصفهان

???? ملعب هزاع بن زايد (العين – الإمارات)

???? دوري أبطال آسيا (الجولة الأولى-المجموعة الرابعة)

⌚ لم تبدأ بعد .. (الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش)