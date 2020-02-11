جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 والقنوات الناقلة

تستكمل مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، صباح اليوم الثلاثاء 11-2-2020 بمباراة بين ميلبورن فيكتوري الأسترالي وتشيانجراي يونايتد التايلاندي، وستليها مباراة بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمام أف سي طوكيو.
لكنها ليست أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 بالنسبة لعشاق الكرة في الوطن العربي، خاصةً أولئك الذين ينتظرون مواجهة النصر السعودي والسد القطري، المقرر لها على ملعب الملك فهد الدولي ضمن المجموعة الرابعة، وستنقل على قناتي الكأس وبي إن سبورتس بتعليق أحمد الطيب وحفيظ دراجي عند الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش.
وفي نفس توقيت القمة السعودية القطرية، ستقام مباراة بين الشارقة الإماراتي والتعاون السعودي على ملعب الأول ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
كما سيحل نادي العين الإماراتي ضيفًا على نادي سباهان أصفهان الإيراني ضمن المجموعة الرابعة الملقبة بمجموعة الموت، حيث سيشتعل فيها الصراع بين الثلاثي العربي “العين والنصر والسد” على بطاقتي العبور للدور ثمن النهائي.
وفي مصر سيصطدم المقاولون العرب – المطارد الأول للأهلي على لقب الدوري – بالفريق الجريح “بيراميدز” ضمن الجولة ال17 من المسابقة، وعينه على الفوز لمواصلة الاحتفاظ بالمركز الثاني لأطول فترة ممكنة، في ظل انشغال الزمالك بكأسي السوبر الأفريقي والمصري.
وتقام مباريات في ثلاثة كؤوس مختلفة اليوم، الأولى بين فنربخشة وكيركلاريسبور في ربع نهائي كأس تركيا، والثانية بين بلفور ورين في ربع نهائي كأس فرنسا، والثالثة في نصف نهائي البرتغال بين فاماليكاو وبنفيكا.
إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020
|المباراة ????
|الموعد بتوقيت جريتنش ⏰
|القناة ????
|البطولة ????
|سباهان أصفهان الإيراني - العين الإماراتي
|14:50
|بي إن سبورتس 5 + الكأس 8
|دوري أبطال آسيا - دور المجموعات
|الشارقة الإماراتي - التعاون السعودي
|14:55
|بي إن سبورتس 4 + الكأس 7
|دوري أبطال آسيا - دور المجموعات
|النصر السعودي - السد القطري
|15:15
|بي إن سبورتس 1 + الكأس 3
|دوري أبطال آسيا - دور المجموعات
|الدحيل القطري - بيرسبوليس الإيراني
|15:15
|بي إن سبورتس 2 + الكأس 6
|دوري أبطال آسيا - دور المجموعات
|الرفاع البحريني - القادسية الكويتي
|15:00
|بي إن سبورتس 3
|كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات
|ظفار العماني - الجزيرة الأردني
|15:30
|بي إن سبورتس 6
|كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات
|سوانسي سيتي - كوينز بارك رينجرز
|19:45
|بي إن سبورتس 1
|الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
|المقاولون العرب - بيراميدز
|15:30
|أون سبورت
|الدوري المصري الممتاز
|شباب الخليل - أهلي الخليل
|15:00
|القناة الرياضية الفلسطينية
|الدوري الفلسطيني
|المنصورة - غزل المحلة
|12:30
|قناة النيل للرياضة
|الدوري المصري الدرجة الثانية - المظاليم
|بلفور - رين
|19:55
|بي إن سبورتس 6
|كأس فرنسا - ربع النهائي
|فنربخشة - كيركلارسبور
|17:30
|-
|كأس تركيا - ربع النهائي
|فاماليكاو - بنفيكا
|20:45
|-
|كأس البرتغال - نصف النهائي
|ديربي كاونتي - بوروسيا دورتموند
|13:00
|-
|دوري أبطال أوروبا للشباب
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