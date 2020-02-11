رياضة | الأهلي ضد طلائع الجيش.. 3 أهداف حققها فايلر قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ضد طلائع الجيش.. 3 أهداف حققها فايلر قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بعد تحقيق 14 فوزا في البطولة، حيث لم يتعثر الفريق الأهلاوي في اي لقاء حتى الآن خلال الأربعة عشر مباراة في الدوري العام.

وحقق الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر العديد من الأهداف بعد الفوز على فريق طلائع الجيش، وكان الهدف الأول هو الاطمئنان على بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الأخيرة بشكل أساسي مثل "جيرالدو - احمد الشيخ"، حيث قدم جميع اللاعبين مستويات مميزة خلال المباراة. Advertisements

وحرص فايلر على اراحة حسين الشحات خلال مباراة طلائع الجيش ومشاركته في الشوط الثاني كبديل من أجل عدم ارهاقه قبل المباريات المقبلة وخاصة مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وأيضا فضل المدرب السويسري عدم مشاركة احمد فتحي خلال اللقاء بعد مشاركته في الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة والاستفادة من خبراته خلال اللقاءات القادمة.

وكانت أبرز الأهداف خلال مباراة طلائع الجيش هي عودة محمد مجدي أفشة للتسجيل بعد مباراة الهلال السوداني، وأيضا مشاركته بشكل أساسي خلال المباراة كاملة منذ فترة طويلة، وتجربة محمود عبد المنعم كهربا في مركز المهاجم الصريح في نهاية اللقاء.