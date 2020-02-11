رياضة | غيابات بالجملة فى تشكيل بيراميدز المتوقع أمام المقاولون



بنتظر اليوم عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية تجمع بين المقاولون العرب الذى سيستضيف على ملعبه ووسط جماهيره فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون العرب وبيراميدز والقنوات الناقلة يحل بيراميدز ضيف على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.

تشكيل بيراميدز المتوقع : حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري عمر العيوني - أحمد توفيق خط الهجوم: جون أنطوي

تشكيل المقاولون العرب المتوقع : حراسة المرمى: حسن شاهين الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي. الوسط: محمد مجلي،معروف يوسف، كريم مصطفى ، ابراهيم صلاح الهجوم: شكرى نجيب، سيف الجزيرى.

ويغيب عن بيراميدز كل من عمر جابر للإصابة وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وإسلام عيسي للإيقاف ثلاث مباريات بسبب أحداث مباراة الأهلي الجولة الماضية.