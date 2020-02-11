رياضة | ثنائي اجتمع على لدغ اتحاد جدة وأغرقه في "وحل" الأرقام السلبية

وفي لقاء الدور الثاني، لم يحتاج إلا سوى لـ4 دقائق ليقتل أحلامه، مابين الدقيقة 9 والدقيقة 12، بأقدام بلال سعيدني فقط.

بهذا فقد حقق اتحاد عدة أرقام سلبية هذا الموسم، منها تلقيه الهزيمة ذهابًا وإيابًا على يد ضمك الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، إذ أنها لم تحدث له من قبل.

الاتحاد السعودي جعل فريق ضمك يدخل التاريخ بعد أن أصبح الفريق الوحيد الذي يتلقى منه الخسارة ذهابًا وإيابًا حتى الآن، ولا سيما أنه سيظل عالقًا في التاريخ أنه الأول.

اتحاد جدة قبل بداية الموسم الجاري، لم يخسر أمام الفرق الصاعدة حديثًا للدوري سوى في لقائين فقط، من أصل 22 لقاء جمعهما، ليأتي في الموسم الجاري ويخسر أمام ضمك ذهاباً وإياباً، وأبها ذهاباً، وتعادل أمام العدالة.

Advertisements

ضمك في الدوري هذا الموسم حصد 9 نقاط منهم 6 من فريق اتحاد جدة فقط، وسجل 13 هدف منهم 4 فقط في مرمى الاتحاد.

ويتواجد اتحاد جدة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف.

الفريق الجداوي خسر حتى الآن 9 لقاءات، كثاني أكثر فريق تعرضًا للهزيمة هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه تعادل في 4 لقاءات، وفاز في 5 فقط، وسجل 23 هدف، ودخل مرماه 28 هدف ليأتي ضمن أضعف خطوط الدفاع في الدوري.

خسارة اليوم حققت رقمًا سلبياً آخر لفريق الاتحاد هذا الموسم على أرضه وبين جمهوره، إذ أنه في آخر 7 لقاءات متتالية، خسر منهم 5 وتعادل في لقائين، ولم يحقق الفوز سوى في أول مباراتين للفريق هذا الموسم.

علاوة على أنه لم يخرج بشباك نظيفة هذا الموسم سوى في مباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي.