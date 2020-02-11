شكرا لقرائتكم الجبلاية يستفسر من الغندور اعتذار جريشة عن مباراة أسفى المغربى واتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام عن سبب إرسال إعتذار للاتحاد العربى لكرة القدم عن عدم مشاركة الحكم الدولى جهاد جريشة في مباراة أوليمبك أسفى المغربى واتحاد جدة السعودة كحكم فيديو.

وطلب أعضاء الجبلاية ردا من الغندور حول مخالفة هذا الاعتذار للوائح والقوانين حيث أن الإيقاف المحلي للحكام لا يؤثر علي المشاركة الدولية في المباريات.

كما استفسر أعضاء اللجنة من الغندور عن خروج أكثر من حكم في وسائل الإعلام والحديث بدون إذن وكذلك كتابة أكثر من حكم علي "الفيس بوك" ولم يتم إحالة أي منهم للتحقيق مثلما حدث مع جهاد جريشة.

وسبق وتقدم جهاد جريشة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد جمال الغندور بعد إرسال القائمة الدولية للحكام الى الفيفا، ووضع جريشة كحكم ثالث فى القائمة خلف ابراهيم نور الدين وأمين عمر.

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شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

من جهته رفض جمال الغندور التعليق على الأزمة، مكتفياً بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعد نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى، كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.