شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات حاسمة فى ختام مباريات الأسبوع الـ14 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 7 مواجهات حاسمة في مباريات الجولة الرابعة عشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث يستضيف المنصورة نظيره غزل المحلة في مواجهة صعبة للطرفين نظرًا لرغبة الفريقين في حصد نقاط المباراة بالإضافة لقوة المواجهات بينهما منذ القدم .

يدخل المنصورة المباراة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل المحلة المركز الثانى برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فاركو الذى يستضيف مالية كفر الزيات صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض

كما يلتقى دمنهور المنتشى صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة على ملعبه مع الأوليمبى الباحث نحو عودة الهيبة بعد الفوز الأخير على فاركو بثلاثية وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع ، كما يلتقى دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة مع الحمام صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة .

كما يستضيف أبو قير للأسمدة في القيادة الفنية الأولى لأحمد الكأس مع بلدية المحلة في لقاء من نوع خاص يسعى فيه الفريقان نحو الثلاث نقاط فالأول يسعى لحصد الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط ، بينما يحاول أبناء البلدية العودة للمنافسة على الصعود من جديد ، كما يلتقى الرجاء المطروحى بقيادة نبيل محمود مع بيلا صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط في مواجهة سهلة لأصحاب الأرض .

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وفى ختام مواجهات لقاءات نفس الجولة بالمجموعة الثانية يستضيف سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الأول برصيد 28 نقطة مع بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة