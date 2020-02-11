أوباميانغ يحلم بالانتقال إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

أشار موقع 90 مينت البريطاني، إلى أن مهاجم آرسنال، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لم يغلق الباب بشأن الانتقال إلى برشلونة الإسباني. ذكرت تقارير صحافية فرنسية في وقت سابق، أن النادي عرض على "الغانرز" الحصول على خدمات صاحب 30 عاماً في يناير (كانون الثاني) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إلزامية الشراء، وذلك لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز. في حين أوردت تقارير صحافية بريطانية وإسبانية، أن أوباميانغ كان يرغب بالفعل في الانتقال إلى برشلونة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أرسنال بشأن الصفقة في النهاية. ووفقاً لمصادر فإن أوباميانغ ينتظر وصول عرض جديد من البارسا في الصيف، حيث أنه لا يزال متحمساً للانتقال إلى كامب نو، بينما أضاف التقرير أن برشلونة يضع عينه أيضاً على نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لأوتارو مارتينيز، لتعزيز هجومه في الصيف المقبل. بذكر أن برشلونة فاز على ريال بيتيس (3-2) على ملعب بينتو فيامارين لحساب الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني.

