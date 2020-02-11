زوجة لاعب لايبزيغ تتسبب بضجة على إنستغرام!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

أثار منشور لزوجة اللاعب السويدي الدولي إيميل فورسبرغ، ضجة بعد انتقادها إدارة النادي بسبب جلوس زوجها على مقعد البدلاء. وكتبت الزوجة الغاضبة على إنستجرام منشوراً قالت فيه: "لا يوجد على ظهر هذا الكوكب إنسان مسموح له أن يعامل أحداً على أنه روث، لا تنس هذا" ووضعت لزوجها تنويه على هذا المنشور. وكتبت الزوجة عبارتها بعد انتهاء مباراة قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيغ أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي. ولم يستعن المدير الفني للايبزيغ في مباراة أمس، باللاعب السويدي الذي كان أحرز هدفاً في لقاء الدور الأول بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. ولم تزد مشاركات فورسبرغ (28 عاماً) في الدور الثاني من الدوري عن فترات قصيرة لاسيما بعد أن ضم لايبزيغ في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة منافساً مباشراً له وهو داني أولمو. كان فورسبرغ قد صرح مراراً في الماضي برغبته في الرحيل عن لايبزيغ، ومن ثم فلن يكون الأمر مفاجئاً عندما يرحل اللاعب القادم من مالمو إلى لايبزيغ في 2015 والذي شارك في بطولة كأس العالم، عن النادي الألماني في الصيف المقبل.

