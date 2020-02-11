شكرا لقرائتكم طائرة الأهلي يواجه الوحدة السعودي وديا استعدادا للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى مساء اليوم الثلاثاء ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الوحدة السعودى وديا في إطار المعسكر المقام في السعودية ، استعدادا للبطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 و حتى 28 فبراير الجارى .

و توجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفني محمد مصيلحى على السعودية يةم الجمعة ، بعدما خاض لقاء طنطا في إنطلاق الدور الثانى بالدورى و الذى تم تقديم موعده 24 ساعة لسفر الفريق .

كما أنه من المقرر ايضا تأجيل لقائى الأهلى مع الطيران و الشمس و بتروجت فى ثانى و ثالث و رابع جولات الدورى بسبب الإعداد والمشاركة فى البطولة.

فيما تقام الجولة الثانية بالدورى الممتاز للرجال يوم الجمعة المقبل بمواجهات بين كلا من ،بتروجت مع طلائع الجيش و الإتحاد السكندرى مع الشمس و الزمالك مع طنطا و سموحة مع القناة و هليوبوليس مع سبورتنج .

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فيما سيتم تأجيل لقائى الزمالك أمام الطيران و الشمس في الجولتين الثالثة و الرابعة بالدورى للمشاركة في البطولة العربية .

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التى حضرها أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة مؤخرا فى البحرين فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كلا من، اساريا الليبى والسيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .