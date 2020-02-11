إيهاب الخطيب : رحيل "شريف إكرمي" لنادي بيراميدز

أكد الناقد الرياضي "إيهاب الخطيب" أنه بعد اعلان شريف إكرامي حارس الفريق، رحيله عن القلعة الحمراء، مع نهاية الموسم، سينتقل لنادي بيراميدز، بعدما أنهى كافة إجراءات التعاقد مع إدارة النادي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال "الخطيب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc": سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أبلغ اللاعبين "أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان"بأن التفاوض معهم سيجري خلال شهر مارس المقبل لأجل الوصول لاتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

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