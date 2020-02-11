جهاد جريشة يخضع للتحقيق اليوم في اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت لجنة الحكام حددت يوم الخميس الماضي موعدًا للتحقيق إلا أن جريشة اعتذر عن عدم الحضور لظروف مرض والدته.

وكان جريشة قدم شكوى ضد لجنة الحكام بسبب تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم 1 إلى رقم 3.

قرر الحكم الدولى جهاد جريشة، تقديم شكوى جديدة اليوم الثلاثاء ضد لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، باتحاد الكرة وتحديدًا إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية. وسيقدم الحكم الدولى، الشكوى بسبب منعه من إدارة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي في إياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما اعتذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة للاتحاد العربي عن عدم إدارة جريشة للقاء لإيقافه محليًا. وقال مصدر مقرب من الحكم المونديالى، إن ما فعلته لجنة الحكام يخالف اللوائح لأن إيقافه محليًا لا يعني عدم إدارته مباريات خارجية، وهو ما دفع الحكم لتقديم شكوى جديدة غدًا. Advertisements وكان الاتحاد العربى لكره القدم قد اختار جهاد جريشة حكما فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جدة السعودى يوم 15 فبراير الجارى، فى إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب. جهاد جريشة قال إن عامل السن (44 عامًا) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022، كما يردد البعض، مشيراً إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

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