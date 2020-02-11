شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "تركى يساند مؤمن" يتصدر تويتر بعد تكفله بعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "تركى يساند مؤمن" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب تصريحات إعلامية للاعب الأهلى، والذى يعاني من التهاب فى الأعصاب، مساء أمس الاثنين، تحدث خلالها عن مساندة تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية له وتكفله بعلاجه.

وغرد الآلاف من رواد الموقع على الهاشتاج مؤكدين أن الدور الذى يقوم به تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى دلالة على العلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية على كافة الأصعدة.

وقال المشاركون، إن تركى آل الشيخ، تصرف من منطلق مسؤولياته كمحب لمصر بشكل عام، وللنادى الأهلى بشكل خاص.

وأشاد رواد الهاشتاج بتصرف المستشار ومساندته للاعب فى أزمته والذى جاء بالتزامن مع ظروفه الصحية وخضوع المستشار لعملية جراحية وإزالة ورم فى نيويورك.

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وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

وعلق تركى آل الشيخ عقب فوز الأحمر على بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى، قائلا: "مبروك الحمد الله الفوز، العقدة راحت بعدى، واللى يلعب معنا يستحمل" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

من ناحية أخرى، أعلن تركى آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى يوم 24 من الشهر الجارى، حيث قال: "إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير في القاهرة على موعده، ومدنى الله بالصحة، فإن نيتى إن شاء الله أحضر المتش واستمتع مع الجمهور".