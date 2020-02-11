شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف الطلائع ويبدأ دراسة المصري قبل مواجهة "المكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر ملف مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس، الإثنين، في الجولة الـ17 للدوري الممتاز وبدأ التفكير والاستعداد للمواجهة القوية أمام المصري يوم الجمعة المقبل بإستاد المكس بالإسكندرية في بطولة الدوري العام، ويستعد الفريق بقوة لهذه المباراة المهمة التى يراها الجهاز من أقوى محطات رحلة التتويج باللقب المجلي كما أنه تُعد البروفة النهائية قبل السفر للأمارات لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل في بطولة السوبر المحلي.

على الصعيد ذاته، تلقى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة خاصة من مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المُرتقبة، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلى رئاسة بعثة الفريق في الإمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلي والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح السوبر المصري على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.