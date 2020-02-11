شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يشارك بصورته على الطائرة قبل سفره إلى واشنطن لإجراء فحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، جمهوره على مواقع التواصل، بنشر صورة له على متن الطائرة حيث يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع لفحوصات طبيبة شاملة حيث يعانى من وعكة صحية ألمت به خلال الأيام الماضية، بينما تمنت جماهير المارد الأحمر له الشفاء.



مؤمن زكريا

يشار إلى أن مؤمن زكريا صرح من قبل بأنه حتى الآن لا يعلم نوع المرض الذي يعاني منه رغم خضوعه لعدة فحوصات وبرامج علاجية تحت إشراف أكبر خبراء الطب في العالم، موضحًا أنه سيسافر إلى أمريكا للخضوع لفحوصات طبية شاملة.

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وطالب مؤمن زكريا، الجماهير المصرية من قبل بالدعاء له بالشفاء، مشيرا أن سبب تأخير السفر خلال الفترة الماضية، يرجع إلى تنسيقه المواعيد مع الطبيب الذي سيخضع للكشف معه إلى أنه غير مُحدد المدة التي سيخضع فيها للعلاج في أمريكا، لافتًا إلى أنه سيخضع للعلاج في مستشفى بواشنطن.

ولعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، وأكد خالد محمود طبيب الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو أى نوع من إصابة الملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.