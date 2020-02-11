شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران مع الزمالك والأهلى مع الشمس في ربع نهائي كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، 4 مواجهات قوية في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020.

ويشهد هذا الدور مواجهات بين كل من الأهلي مع الشمس والزهور مع سبورتنج ومركز شباب عمال قنا مع سموحة والطيران مع الزمالك.

فيما تقام الجولة الرابعة بدوري سيدات اليد يوم السبت المقبل بمواجهات بين كلا من، المعادي مع الشمس وسبورتنج مع الجزيرة وسموحة مع الزمالك والطيران مع الأهلى .

بينما تقام الجولة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير بمواجهات بين كل من الأهلي مع الزمالك والطيران مع سبورتنج والشمس مع سموحة والجزيرة مع المعادى .

Advertisements

تقام الجولة الثانية من دورى محترفى كرة اليد على صعيد الرجال يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كل من، سموحة مع الأهلى والبنك الأهلى مع الأولمبى وهليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع طلائع الجيش .

أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من الأهلى مع البنك الأهلى وسموحة مع هليوبوليس والأوليمبى مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش .

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من، هليوبوليس مع الأهلى والبنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والأولمبى مع الزمالك .

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأولمبى.