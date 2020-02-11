اتحاد الكرة يكشف سر عقوبة سيد عبد الحفيظ بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، سبب عقوبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد أزمة لقاء الفريق الأحمر أمام بيراميدزالأخيرة في الدوري.
وقالت المصادر: "عقوبة عبد الحفيظ جاءت مضاعفة لعقوبة التوبيخ التي صدرت ضده من لجنة الانضباط عقبانتقاده للحكام بعد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري الماضية في الدوري". وواصل: "حصول عبد الحفيظ على إنذار فقط لا يستوجب عقوبته، لكن تم مضاعفة عقوبته السابقة لتصبح من توبيخ إلى إيقاف وغرامة مالية".
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