رياضة | الأهلي ضد طلائع الجيش.. 6 أندية نجت من هزائم فايلر المُذلة في الدوري هذا الموسم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ضد طلائع الجيش.. 6 أندية نجت من هزائم فايلر المُذلة في الدوري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:22 ص
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أحمد عصام
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حقق النادي الأهلي فوزا كبير على حساب فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وشهد المارد الأحمر هذا الموسم مع مدربه السويسري رينيه فايلر ارقام مُرعبة على المستوى الهجومي والتهديف في الدوري العام، حيث فلت 6 أندية فقط من أصل 14 نادي حتى الآن من الهزيمة بثلاثية فيما أكثر.
حيث سجل لاعبو النادي الأهلي 40 هدفا في 14 مباراة فقط وذلك بمعدل ما يقارب الثلاثة أهداف كل مباراة، واهتزت شباكه في ثلاث مرات فقط، حيث خرج بشباك نظيفة في 11 مواجهة في الدوري.
وفلتت 6 أندية من الهزائم الكبرى أمام النادي الأهلي، وكانت نتائج هذة الأندية فريق سموحة في بداية الدوري العام بالخسارة بنتيجة هدف نظيف ومثله فريق حرس الحدود وأيضا فريق الإسماعيلي بنفس النتيجة.
وانهزم فريق مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وحقق فريق المقاولون العرب نفس النتيجة، وفريق بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
بينما كانت النتائج الأكبر بخماسية على الناديين الصاعدين حديثا للدوري المصري ( أسوان - طنطا)، وحقق الاهلي الفوز برباعية على فرق ( الجونة - الإنتاج الحربي - الاتحاد السكندري).
بينما حقق الأهلي الفوز بثلاثية في 4 مباريات على أندية ( طلائع الجيش - وادي دجلة - اف سي مصر)، ولم تنجح سوا ثلاث أندية في هز شباك الأهلي وهم (بيراميدز - أسوان - بيراميدز) ولكل منهم هدف وحيد.
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