رياضة | الأهلي ضد طلائع الجيش.. 6 أندية نجت من هزائم فايلر المُذلة في الدوري هذا الموسم

ز.

وشهد المارد الأحمر هذا الموسم مع مدربه السويسري رينيه فايلر ارقام مُرعبة على المستوى الهجومي والتهديف في الدوري العام، حيث فلت 6 أندية فقط من أصل 14 نادي حتى الآن من الهزيمة بثلاثية فيما أكثر.

Advertisements