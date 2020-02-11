رياضة | موعد مباراة المقاولون العرب وبيراميدز اليوم| مشاهدة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز اليوم 11-2-2020 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقاولون العرب وبيراميدز اليوم| مشاهدة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز اليوم 11-2-2020 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم مباراة قوية ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز تجمع بين فريقي بيراميدز والمقاولون العرب على ملعب الأخير، فى لقاء قوي يسعي فيه الفريقين للفوز بالثلاث نقاط. موعد مباراة المقاولون العرب وبيراميدز والقنوات الناقلة يجل اليوم فريق بيراميدز ضيف على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD. وجائت قائمة بيراميدز للمباراة كالأتي : Advertisements حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور خط الدفاع: ولفريد كانون - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمد فاروق - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس ويحتل الذئاب تحت قيادة عماد النحاس المركز الثاني برصيد 32 نقطة بينما بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

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