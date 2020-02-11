رياضة | موعد مباراة النصر اليوم| مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد السد اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر اليوم| مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد السد اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد ضيفاً ثقيلاً يتمثل في السد القطري وذلك ضمن إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر السعودي ضد السد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر السعودي ضد السد القطري مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:15 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:15 بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل قناة بي إن سبورت "bein sport 1 hd" معركة النصر السعودي ضد السد القطري مساء اليوم الثلاثاء بتعليق صوتي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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مجموعة النصر السعودي

ويقع فريق النصر السعودي في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 رفقة كلا من العين الإماراتي والسد وسباهان.

النصر السعودي يسعى لاستغلال غيابات السد المؤثرة

ويسعى فريق النصر السعودي بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لحصد الثلاث نقاط واستغلال الغيابات المؤثرة في صفوف الضيوف فريق السد القطري، حيث يفتقد الفريق كلاً من: ماركو فابيان وعبدالكريم حسن وسالم الهاجري.