شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السوبر الأفريقى.. فيكتور جوميز شاهد على سداسية الأهلي وطرد طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والذي يمتلك سجلاً طويلاً مع الكرة المصرية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

ولد جوميز في الـ15 من ديسمبر 1982، بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وحصل على الشارة الدولية في عام 2011، وأدار 16 مباراة في دوري الأبطال.

ويدخل الزمالك اللقاء حاملاً لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما يحمل الترجي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية.

ومع صافرة جوميز شهدت الكرة المصرية العديد من مشاهد الفرح والألم والنتائج الكبيرة أيضاً.

بدأ التحكيم للأندية المصرية فى موسم 2014 في مباراة الإسماعيلي أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولى فى الدور الثانى لمسابقة كأس الكونفدرالية، وانتهت بفوز الفريق الأنجولى بهدف دون رد.

ـ مع الأهلي

أدار 6 مباريات للأهلي كان آخرها الأهلي والنجم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في نسخته القائمة وانتهت بفوز الفريق الأحمر 1/0.

وبشكل عام حقق النادي الأهلي 3 انتصارات وثلاث هزائم مع صافرة جوميز، إلا أن المباراة الأشهر للأهلي مع جوميز كانت أمام النجم الساحلي في 2017 وفاز الأهلي 6/2، ليتأهل إلى نهائي البطولة بعد نتيجة تاريخية على الفريق التونسي.

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ـ مع الزمالك

أدار جوميز مباراتين للزمالك، وكانت الأولى مع اتحاد العاصمة انتصر على الزمالك بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دور المجموعات وقتها، خسارة الزمالك تسببت في تعقيد موقف الفريق الأبيض في المجموعة، وفي النهاية فشل في التأهل.

وشهدت المباراة خروج طارق حامد مطرودا بعد لقطة الاشتباك مع أمير سعيود، الحكم الجنوب إفريقي سقط أرضا أثناء محاولاته الوقوف أمام أمير سعيود لمنعه من الاعتداء على لاعب الزمالك، وفي النهاية، قرر الحكم طرد الثنائي في الدقيقة 60، أمير سعيود طرد مباشر، بينما حصل طارق حامد على بطاقة صفراء ثانية وغادر الملعب، والثانية كانت في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية أمام اتحاد طنجة والتي انتهت بفوز الأبيض 3-1.

مع منتخب مصر

فيما أدار جوميز مباراة منتخب مصر تحت 20 سنة أمام نظيره المالى فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين فى 2017 أيضا.

كما أدار مباراة منتخب مصر أمام أوغندا فى التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد فى موسم 2018.