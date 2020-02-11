شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم دورة تدرييية للإعلاميين للتعريف بتقنية الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الكرة دورة تدريبية للإعلاميين والصحفيين للتعريف بتقنية حكم الفيديو الـvar التي سيتم استخدامها في الدوري والتعريف بالحالات التي سيتم إيقاف المباراة لتطبيق التقنية وجميع الأمور الخاصة بها.

واختتم أمس الفوج الأخير من الحكام تدريبات تقنية الفيديو الـvar التي اقيمت باستاد القاهرة حيث بلغ عدد الحكام المشاركين 54 حكمًا تم تقسيمهم علي دفعات علي أن يتم مخاطبة "فيفا" لاختبار الحكام ومنحهم رخصة حكم الفيديو من عدمه.

انطلقت في يناير الماضي بالفعل الدورات التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الفيديو، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام و54 حكمًا مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية، وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدوري ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 في الملعب وحكمين في غرفة الفيديو.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.. ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يومياً كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.