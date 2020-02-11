شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى قطر اليوم لمواجهة الترجى في السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه بعثة الزمالك، اليوم الثلاثاء، من القاهرة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لخوض الزمالك مواجهة الترجى التونسى، في المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، التي يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقي وكذلك المحلى حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الإثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى، لذا فضل باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الأفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة التي تشهد عدد كبير من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003 وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.