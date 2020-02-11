شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك لا يستطيع المشي».. بيليه يعاني من اكتئاب ويدخل في عزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفاد إيدينيو، نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أن والده يعاني «نوعا من الاكتئاب»، وبالكاد يغادر المنزل؛ بسبب مشاكل صحية جعلته غير قادر على المشي بشكل طبيعي.

وقال ايدينيو إن والده البالغ 79 عاما، والذي عاني من مشاكل صحية في الأعوام الماضية، بات «هشا للغاية لناحية الحركة (..) ما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب».

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ونقلت «فرانس برس» عن نجل بيليه: «تخيلوا فقط، إنه الملك، ودائما ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك».

ويعد بيليه من أفضل اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات، بعد مسيرة مظفرة سجل خلالها أكثر من ألف هدف.

وعانى بيليه من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية أدت إلى دخوله المستشفى مرات عدة، ولم يتعاف بشكل كامل من جراحة، ما اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي، وفق إيدينيو.

وتابع ابن الـ49 عاما: «إنه يبلي بلاء أفضل مما كان عليه على الكرسي المتحرك مؤخرا، ولكنه لا يزال يعاني».