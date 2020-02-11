شكرا لقرائتكم خبر عن عتاب ضمني من مؤمن زكريا للأهلي: «قدمت الكثير.. وأستحق دعمًا أكثر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن زكريا، لاعب نادي الأهلي، إنه يستحق الحصول على دعم مادي ومعنوي أكثر مما قدم له خلال فترة مرضه، قياسًا إلى ما قدمه للقلعة الحمراء.

أضاف اللاعب لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، الاثنين: «أنا الآن في المطار وأستعد للسفر إلى واشنطن لبدء العلاج، ولا أعرف الفترة التي سأمكثها».

تابع: «التأشيرة تأخرت بسبب إجراءات السفر وموعد الطبيب، وسأزور في اليوم التالي لوصولي»، متوجهًا بالشكر إلى تركي آل الشيخ على مساندته ودعمه له مؤخرًا.

مضى قائلًا: «هناك شائعات كثيرة انتشرت عني مؤخرًا، منها حصولي على حقن قيمة الواحدة 2 مليون دولار. لا أعرف أساسًا تشخيصي لأحصل على علاج».

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وتطرق إلى الحديث عن دعم لاعبي الأهلي له، قائلًا: «لا أحد يعرف أنني سأسافر»، رافضًا الرد على سؤال حول ما إذا كان زملاؤه في الفريق يتواصلون معه أم لا.

وقال: «الكل يسأل عني بشكل عادي، ولكن ليس بالطريقة التي أستحقها، لكن أن يتحدث معي أحد ويدعمني ماديًا ومعنويًا بالنظر لما قدمته للنادي، لم أر ذلك».

أضاف: «أعتقد أنني أستحق دعمًا ماديًا ومعنويًا أكثر. أنا أهلاوي ووالدي أهلاوي، ولا أريد التحدث في أي شيء حتى لا أغضب الجمهور، علينا اجتياز السؤال».

واختتم قائلًا: «أطلب من كل الجمهور، خاصة الأهلي، الدعاء لي. دعمهم لي لم يتوقف أبدً، وخلال أقرب فرصة سأكون معهم مجددًا».