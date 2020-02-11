كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي، المزمعة الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطري.
ضمت القائمة: محمود جنش، محمد أبوجبل، محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى.
وضمت: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، محمد عبدالسلام، أحمد عيد، حازم إمام، محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة في الدفاع.
وجاء في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد زيزو، محمد أوناجم، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف أوباما، إسلام جابر، كريم بامبو، مصطفي فتحي، أشرف بن شرقي، محمد عنتر.
وجاء في الهجوم: مصطفي محمد، عمر السعيد وكاسونجو.
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