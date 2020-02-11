شكرا لقرائتكم خبر عن منسق عام الزمالك يشيد بـ«حفاوة استقباله» في مطار الدوحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، بحفاوة استقباله من مسؤولي مطار الدوحة والاتحاد الأفريقي وأعضاء الجالية المصرية في قطر.

ووصل «حافظ» إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الاثنين، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي المزمع إجراؤها الجمعة المقبل.

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وأكد «حافظ» أن بعثة الفريق التي ستصل إلى الدوحة، عصر الثلاثاء، ستلاقي استقبالًا أسطوريًا.

فيما حرص محمد نافع، مدير استاد الغرافة، ومحمود نجم، مرافق الفريق، على اصطحاب «حافظ» في جولة للاستاد، والاطمئنان على إقامة البعثة.

ووجه «حافظ» شكره لمرتضى منصور، رئيس النادي، قائلًا إنه «نجح بخبرته وإدارته للملف في إجبار الجميع على استقباله والبعثة بأفضل شكل».

ويلتقي الزمالك مع الترجي في كأـس السوبر الأفريقي، الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطري الذي يتسع لـ22 ألف مشجع.

أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، يصل إلى الدوحة