بيدرو: العين جدير بالدفاع عن اسم الكرة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

أعرب مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، عن سعادته بمشاركة فريقه في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، موضحاً: "الواقع يؤكد أن العين جدير بالمشاركة في البطولة الآسيوية، وفي اعتقادي أن الرغبة القوية في التواجد بدوري الأبطال لا تقتصر على اللاعبين فحسب بل الجماهير كذلك ترغب في مشاهدة فريقها يؤدي مباريات من طراز عالٍ، ونحن المدربون نتطلع إلى المشاركة في المسابقات القوية كدوري الأبطال لإظهار مقدراتنا الحقيقية في أقوى بطولة بالقارة الآسيوية". وأكمل بيدرو: "سنخوض غداً تحدياً مهماً أمام منافس قوي يعتبر أحد أفضل الفرق الإيرانية، ويقاتل للحصول على الكرة ويثق في قدراته، غير أنهم يدركون جيداً أنهم سيواجهون نداً قوياً وبدورنا نعلم ما نريد من المباراة وما المطلوب منا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والمؤكد أننا سنكون أقوى بدعم ومساندة الجماهير العيناوية، كما شاهدنا الفريق في المباراة الماضية سنحقق هدفنا لأننا نشعر بالراحة من الأجواء في ملعب المباراة". وزاد: "مباراة الغد أمام سبهان أصفهان تختلف تماماً عن مواجهتنا أمام بونيودكور في مرحلة الدور التمهيدي، لأننا حالياً أفضل بكثير من الماضي كما أن لاعبي فريقي يشعرون بالثقة العالية والراحة الكبيرة خلال المباريات والأكثر أهمية أن الجميع لديهم المقدرة على دخول القائمة الأساسية يوم غدٍ وقياساً بذلك أثق في أننا سنقدم الصورة التي تليق بفريق العين أمام فريق قوي ومتوازن بالكرة وبدونها ونرغب في السيطرة على مجريات اللعب وإظهار التوازن ونعلم ما المطلوب منا عندما نمتلك الكرة وفي حالة فقدانها وأعتقد أن الفريق الأكثر تركيزاً وبإمكانه ترجمة الفرص إلى أهداف سيفوز بنتيجة المباراة وأتمنى أن يكون العين". وتعليقاً على سؤال حول إن كان غياب يحيى نادر ومحمد عبدالرحمن سيسبب ضغطاً على أحمد برمان في وسط الميدان، قال: "الجواب بسيط وموضوعي، حيث أظهرت للاعبين والجميع هنا، أنني أثق في قائمة فريقي ولا أهتم كثيراً ان كانت أعمارهم ما بين 18 أو 37 عاماً لأنهم يؤدون أفضل ما لديهم ويلعبون لمصلحة الفريق والأكثر أهمية أننا نعلم تماماً ما يجب أن نفعله خلال الـ90 دقيقة والتحدي الأكبر بالنسبة لنا أن نلعب بتوازن كامل ونفوز بنتيجة المباراة مع صافرة النهاية". وحول إن كان لعب ثلاث جولات متوالية من البطولة على ملعبه سيسبب ضغطاً على الفريق، قال: "نحن سعداء جداً باللعب على أرضنا وبين جماهيرنا، والحقيقة في ظل عدم وجود الضغوط ما كنا سنتواجد في العين، لأن التفكير هنا دائماً يقتصر على الفوز وفي اعتقادي أن اللعب على إستاد هزاع بن زايد وبين جمهور نادي العين يعزز من حظوظنا في تحقيق هدفنا، وجمهورنا يثق بنا ونحن لازلنا في البداية وسنتطور أكثر خلال المرحلة القادمة".

