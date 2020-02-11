مرابط يكشف حقيقة خلافه مع حمدالله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

رد لاعب نادي النصر السعودي، المغربي نور الدين مرابط، على التكهنات المثارة بشأن وجود خلافات بينه وبين مواطنه وزميله في الفريق عبد الرزاق حمدالله. وانتشر مقطع فيديو على سناب شات يظهر فيه مرابط قبل دخوله لحضور المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا، إذ رد على خلافه مع حمدالله، قائلاً بالغة الإنجليزية ممزوجة ببعض الكلمات العربية: "كان لدينا مشكلة في هذه المباراة بالفعل وتحدثت معه في هذه اللحظة، ولم نتحدث في أي شيء آخر بعدها". وأضاف: "أقسم بالله ثلاث مرات وأنا مسلم، لا يوجد أي خلاف أو مشكلة مع حمدالله، إنه أخي لا تهتموا لمثل هذه الشائعات". وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن وجود خلاف بين مرابط وحمدالله، على خلفية رغبة الثنائي تسديد ركلة جزاء خلال مباراة النصر أمام أبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي. ويفتتح النصر مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة السد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، الثلاثاء.

