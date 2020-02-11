شكرا لقرائتكم صورة .. مؤمن زكريا يبدأ رحلة علاجه فى أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال تواجده في الطائرة قائلا :"إلى واشنطن".

أكد مؤمن زكريا ، أنه لم يحصل على الدعم المادي والمعنوي الذي يناسب ما قدمه للنادي بعد الإصابة التي تعرض له وأبعدته عن الملاعب.

قال زكريا في تصريحات تلفزيوينة: "لم ألق الدعم المادي والمعنوي بالقدر الذي خدمت به الأهلي، لا أرغب في الحديث عن أي شئ يغضب الجماهير مني".

وتابع: "أشكر الجماهير المصرية عمومًا على دعمها وخاصة جماهير الأهلي التي تساندني دائمًا، وأتمنى العودة لهم في أقرب وقت".

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

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كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادى الأهلى كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التى يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادى المخلصين.

حقق مؤمن زكريا مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.

وحصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.