شكرا لقرائتكم المزين: لم أستقيل من تدريب طنطا ولم يتم ابلاغي بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن المزين، المدير الفني لنادي طنطا، أنه لم يتقدم باستقالته من نادي طنطا بعد التعادل أمام إنبي. وتابع: "أتعرض لظلم تحكيمي واضح هذا الموسم، وأعد جماهير الأهلي بتطوير النتائج خلال الفترة المقبلة"

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